Sua ’Eccellenza’ Park Eun Sun Consegnato il Premio all’artista

Arte, musica e imprenditoria. Tutto in una sera. Ha fatto centro il galà promosso da Sergio Marrai al Grand Hotel Imperiale per consegnare il 1° premio Eccellenza della Versilia allo scultore coreano Park Eun Sun. "Un regalo davvero speciale per i miei trent’anni in Italia" ha detto l’artista, accompagnato dalla famiglia a quello che era un evento mondano assai atteso. Un riconoscimento nato – come ha ricordato Giovanni Baudone – da quell’incontro fortuito con Sergio Bernardini che Marrai e lo stesso Baudone ebbero alla stazione di Viareggio con uno dei personaggi che tanto aveva dato al territorio senza ricevere altrettanta gratitudine. E così quell’iniziale Premio Berdardini, poi diventato Premio Versilia, nel 2023 ha aperto un nuovo capitolo dedicato a chi è arrivato sul territorio portando un contributo importante. Tanti i nomi di spicco che hanno partecipato alla serata: circa 100 commensali al cocktail di benvenuto e alla cena ’condita’ dall’esibizione del soprano Susanna De Martino accompagnata da Giorgio De Martino e, in conclusione, dalla performance di Dino Mancino. Ospite d’eccezione Veronica Berti moglie di Andrea Bocelli, presenti poi Fabio Perini, rappresentanti dei cantieri Balducci, il responsabile toscano di Azimut Investimenti Marco Mori, lo stilista Massimo Rebecchi, il titolare dell’azienda florovivaistica Maffucci, Donatello Brotini dell’omonima concessionaria d’auto, il mercante d’arte Federico Contini, Paolo Brosio, il re dei dessert Attilio Bindi, Enrico Preziosi patron di Giochi Preziosi, Enzo Stamati presidente Bcc Versilia Lunigiana Garfagnana, Tiziano Nardini di Nardini Forniture, Carlo Alberto Carrai presidente del Consorzio promozione turistica, Anna Pampaloni del bagno Annetta, Luca Ferrari del bagno Camilla, Jacopo Bracchi di Magazzini Bracchi.

Francesca Navari