Su il sipario al ’Manzoni’. Torna la rassegna teatrale con sette appuntamenti

Dopo il successo della prima edizione, torna al teatro Vittoria Manzoni del capoluogo la rassegna ‘Tutti a teatro!’, promossa dal Comitato provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori in collaborazione con il Comune. Il calendario si svilupperà dal 17 gennaio al 28 marzo, con sette appuntamenti che vedranno alternarsi titoli del repertorio classico ad altri riscritti in vernacolo. "Per noi è un onore avere la possibilità di ospitare a Massarosa le Fita – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato –; una bella sinergia un’opportunità per tutti gli appassionati".

Il programma: venerdì 17 alle 21 in scena La Ribalta di Gallicano con "Puccini, ultimo atto" di Ettore Brogi (che cura pure la regia); venerdì 24 gennaio alle 21 Nuovo Teatro 2000 con "Non ti conosco più" di Aldo De Benedetti (regia di Fabrizio Primucci); venerdì 7 febbraio Arte Teatrale Invicta con "La panacea di tutti i mali" di Antonella Zucchini (in vernacolo; regia di Cataldo Fambrini); venerdì 21 febbraio alle 21 CircoCinque con "Lumìe di Sicilia" di Luigi Pirandello (regia di Stefano Pardini e Fabio Belletti); venerdì 7 marzo Compagnia del Molo con "Piume" di Francesco Freyrie (regia di Paolo Bonanni); domenica 16 marzo alle 17 Partenopea con "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo (regia di Giovanni Cuomo); e infine venerdì 28 marzo alle 21 Teatro dell’Accadente con "Profondo nero" (regia di Luca Brozzo).

Info e prenotazioni al 335/765 1423 o [email protected]; ingresso 8 euro, ridotto 6 (under 14 e over 65).