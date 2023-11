Stutture socio-sanitarie dell’Asl. Due incontri sulle buone pratiche

Durante il periodo pandemico è stato avviato un percorso che ha rafforzato il ruolo di controllo delle Commissioni multidisciplinari e il ruolo di promozione della qualità e sicurezza delle strutture, accompagnando e stimolando i gestori nel continuo e costante miglioramento della qualità. Per fare il punto della situazione in Asl Toscana nord ovest è stato organizzato un evento formativo, inserito nel piano aziendale (PAF) 2023-2024 dal titolo "Sicurezza e qualità nelle strutture socio-sanitarie: lo sviluppo delle buone pratiche e le prospettive per il lavoro della Commissione multidisciplinare di Vigilanza e controllo". Per consentire la partecipazione a tutti gli operatori dell’Azienda sanitaria, ma anche dei soggetti esterni afferenti a tutte le zone, l’evento si è sviluppato in due edizioni, una nell’auditorium dell’ospedale Versilia il 30 ottobre, con 80 partecipanti, e una il 7 novembre nella sede direzionale di Via Cocchi a Pisa, con 100 persone presenti.