Studio cerca dipendente. Commessi nei negozi

DIPENDENTE STUDIO COMMERCIALISTA

Lo studio del Dott.Luciano Maffei Studio Commerciale e Consulenza del Lavoro in Viareggio Via Aurelia Nord n.104 cerca un dipendente con esperienza in altri studi professionali e esperienza su programma Teamsystem. Posto di lavoro a 30/35 ore settimanali. per informazioni tel.- fax 0584/943833 - mail: [email protected]

PERSONALE ALIMENTARI A FORTE

Negozio di generi alimentari cerca 1 COMMESSO/A e 1 AIUTO COMMESSO/A di negozio settore generi alimentari e bevande. Per candidature: 3476015460.

POSTO IN DISTRIBUTORE CARBURANTI

Area di Servizio Eni Versilia ovest Autostrada A12 GE-LI

Pietrasanta cerca apprendista 18/29anni (distribuzione carburanti). 40 ore settimanali. Contattare 3474741491.

ADDETTA ALLE VENDITE NEGOZIO AL FORTE

Il negozio Estro cerca una nuova collaboratrice da inserire nello staff. Garantita formazione e l’assunzione sarà part time. Inviare cv: [email protected]