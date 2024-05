Studenti del Marconi restaurano gli arredi. Panchine e tavoli al Mediceo tirati a lucido

Gli studenti dell’Ipsia di Seravezza hanno restaurato gli arredi urbani del Giardino Mediceo. Mentre gli studenti del triennio hanno accesso a stage aziendali (con possibilità di confrontarsi con la realtà dei processi produttivi industriali, processi creativi artigianali e lavorazioni di restauro e di risanamento), per quelli del biennio vengono comunque organizzate attività nell’ambito delle quali hanno la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno appreso durante le lezioni in aula, perfezionando le loro abilità manuali e le diverse tecniche di lavorazione. E’ in questo contesto che, grazie alla fantasia ed alla creatività del professor Francesco Bruschi, docente di “laboratorio del marmo”, i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettere in pratica le loro competenze restaurando gli arredi urbani posizionati nel Giardino Mediceo a Seravezza.

"Sono entusiasta di questa iniziativa – dice Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – perché è l’ennesima occasione in cui l’Isi Marconi di Seravezza conferma la qualità dei suoi studenti. Nell’ambito delle varie iniziative che si tengono al Palazzo Mediceo, infatti, le attività di accoglienza e ricevimento ed i vari rinfreschi a buffet sono sempre organizzati e gestiti degli studenti dell’Alberghiero del Marconi e, ogni volta, riscuotono un meritatissimo successo. Dopo l’opera di riqualificazione del Fontanaccio di Ripa (fatta nella primavera del 2022), ora gli studenti della Scuola del Marmo del Marconi hanno dimostrato ancora una volta, con questo faticoso ma fantastico intervento, di saper intervenire anche sugli arredi in materiali lapidei e saperli riportare al loro originario splendore. Con queste iniziative gli studenti dei vari corsi di studio dell’Isi Marconi di Seravezza confermano, da ormai diversi anni, che sono veramente una importante risorsa per le aziende del territorio"

Fra.Na.