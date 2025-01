Studente in gita caduto dal tetto dell'hotel: voleva fare un video. Resta gravissimo

Pietrasanta, 2 ottobre 2021 - Potrebbe essere stata una bravata quella del ragazzo tedesco di 19 anni che venerdì mattina è caduto intorno alle 6 dal tetto dell'hotel Happy di Marina di Pietrasanta (Lucca) finendo sul terrazzo della camera di un insegnante, che sentendo i lamenti ha dato l'allarme.

L'ipotesi emerge dalle ultime ricostruzioni che le autorità stanno facendo sulla vicenda, anche avvalendosi delle immagini di telecamere sul posto oltre alle testimonianze dei docenti accompagnatori e dei compagni di scuola in gita. Sembra emerge che il ragazzo, che ha raggiunto la sommità del tetto da solo, probabilmente non era in quel momento lucido nei riflessi.

Secondo una ricostruzione, è andato sul tetto per realizzare un video dall'alto dell'edificio con il cellulare ma purtroppo ha perso l'equilibrio facendo una caduta di 5 metri su un terrazzo sottostante. A causa dei gravi traumi subiti è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Cisanello di Pisa. Il giovane è in coma farmacologico, con prognosi riservata.

Lunedì è previsto un intervento chirurgico. Ascoltati insegnanti e compagni di scuola dello studente, la polizia li ha lasciati liberi di poter ritornare in Germania. Il 19enne partecipava a una gita scolastica con 38 studenti accompagnati da 3 insegnanti, organizzata dall'istituto Rupert-Neudeck Gymnasyum di Nottuln. In Versilia la comitiva è arrivata domenica scorsa e avrebbe dovuto fare rientro già venerdì in Germania.