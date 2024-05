“Strumenti per il percorso ematologico“. Il progetto di informazione e prevenzione

“Strumenti di viaggio per il percorso ematologico”: è questo il titolo di una delle attività fondamentali della psicologia in ambito oncoematologico in Versilia e che è stata presentata nei giorni scorsi dalla psicologa Francesca Dazzi e da Alessandro Stefanelli, responsabile della struttura di Ematologia. Un progetto nato dai “Giovedì dell’Ematologia“, una serie di incontri pubblici che hanno rappresentato uno spazio informativo per cittadini e specialisti per promuovere la salute attraverso l’educazione. Tutti gli specialisti coinvolti nel percorso, partendo dalla consapevolezza che la condizione del corpo influenza i nostri pensieri e viceversa, hanno affrontato mensilmente una tematica diversa, da cui sono diversi elementi. Primo di tutti il fatto che la complessità istituzionale coinvolge la persona che porta la malattia ma anche gli operatori della salute e la necessità di una formazione che permetta a quest’ultimi la conoscenza di aspetti della comunicazione e della relazione.

Il progetto proseguirà anche nel prossimo anno e sarà ancora un’attività presente e ben valorizzata in ambito oncoematologico.