Striscioni e cori da stadio per l’ultimo saluto al dj tifoso-carnevalaro

C’erano proprio tutti ieri a rendere omaggio a Andrea ‘Spillo’ Mazza. La chiesa di San Paolino è riuscita a malapena a contenere la grande fiumana di persone che hanno voluto salutare, per l’ultima volta, quel dj, quel carnevalaro e mascheratista, quel tifoso di calcio e di hockey e quel marito, oltre che padre, innamorato, che era Andrea. "Perché sì - è stato ribadito -, Andrea era l’essenza dell’amore; per la famiglia e per Viareggio con le sue tradizioni che lui ha sempre sostenuto e onorato fino alla fine". Tradizione come è il Carnevale, e per questo erano tanti i carnevalari presenti, e come lo sono il calcio e l’hockey. Un gruppo molto nutrito di ultras dei Fighters Viareggio lo ha omaggiato, all’esterno della chiesa, durante tutta l’omelia dedicandogli cori ed esponendo un grande striscione: "Ciao Spillo... eterno Ufv", ma anche i Wild Boys del Cgc hanno voluto omaggiarlo. All’uscita del feretro è partito uno scrosciante e collettivo applauso ed è veramente parso a tutti di rivederlo lì con il megafono in mano a lanciar cori.

Sergio Iacopetti