Strettoia avrà un nuovo parcheggio. Forza Italia: "Merito nostro"

Il Piano operativo, recentemente approvato in consiglio comunale, raccoglie il plauso di Forza Italia. Tra i motivi c’è l’inserimento di progetti caldeggiati dagli “azzurri“, tra cui l’agognato parcheggio a Strettoia. "Un plauso all’amministrazione – scrive la segretaria comunale Irene Nardini (nella foto) – in quanto grazie al nuovo piano sarà possibile sostenere tutto l’indotto legato all’edilizia e alla manutenzione di immobili. Nel primo mandato Giovannetti Forza Italia si era fatta carico di portare avanti il progetto del parcheggio di Strettoia, dietro le scuole elementari ’Mutti’, prevedendo l’inserimento nel piano degli espropri dei terreni interessati. Il parcheggio, atteso da anni, è fondamentale per le attività quotidiane dei residenti soprattutto per quelle legate alla chiesa e alla scuola. Continueremo a lavorare affinché l’opera venga inserita nel piano triennale delle opere pubbliche con le relative risorse a bilancio, per poter procedere con progettazione e realizzazione".