"Strade più sicure per residenti e turisti". Montemagni ringrazia il questore Giobbi

"Il rafforzamento dei controlli, che osserviamo quotidianamente sulle nostre strade, voluto fortemente dal Questore di Lucca, è un modus operandi che condividiamo pienamente, per la prevenzione e gestione della sicurezza, particolarmente rilevante nel periodo estivo – dichiara Elisa Montemagni, deputata della Lega, sull’importante operato del Questore e di tutti gli agenti –. I miei complimenti per le recenti operazioni di contrasto alla criminalità, segno di quanto il lavoro giornaliero delle Forze dell’Ordine produca risultati tangibili. La provincia di Lucca, oltretutto, in estate vede la presenza di migliaia di turisti con un notevole incremento, senza dimenticare la necessità di presidiare determinate aree dove si svolgono grandi eventi che attirano molte persone. I rinforzi inviati dal Governo, anche grazie all’operato del sottosegretario Molteni, sono pertanto un supporto prezioso agli attuali organici, considerata la situazione da monitorare ben diversa rispetto a quella invernale. La sicurezza è da sempre una priorità per la Lega e continueremo ad impegnarci al Governo per trovare nuove soluzioni, alfine di dare risposte certe e tempestive sulla delicata tematica ai cittadini".