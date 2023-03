Strade colabrodo Partite le asfaltature Lavori da 100mila euro

Manutenzione in vista per le strade di Piano del Quercione. Il Comune ha predisposto un intervento da oltre 100mila euro per risolvere criticità importanti in via del Guado e via di Pioppogatto, nella frazione di Piano del Quercione. La prima tranche di operazioni, in via del Guado, è già stata portata a termine: oltre ad essere stati asfaltati i punti più critici, si è intervenuti addolcendo l’ingresso sulla Sarzanese per renderlo più agevole non solo alle auto, ma anche ai mezzi pesanti. Nel frattempo, è In corso il cantiere su via di Pioppogatto, dove si sta terminando l’asfaltatura nel tratto dal ponticello fino al campo sportivo.

"Andiamo a risolvere una criticità evidente in questa zona – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; stiamo inoltre lavorando per reperire le risorse necessarie per intervenire, anche insieme ad altri enti, sul cedimento del ponticello, in modo da renderlo nuovamente fruibile in sicurezza".

Mette l’accento sul tema della sicurezza stradale la sindaca Simona Barsotti: "Le asfaltature sono importanti sia per rendere fruibili al meglio le infrastrutture per cittadini e imprese – commenta –, sia per la sicurezza stradale. Siamo consapevoli che le criticità siano molte ma l’impegno è massimo per trovare le risorse e intervenire su tutte le segnalazioni e tutte le strade del territorio".

RedViar