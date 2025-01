"Strada facendo vedrai": gli incontri sulla città

Domenica Gionata Francesconi (nella foto) racconta “L’attesa” di Inaco per il primo appuntamento di “Strada facendo, vedrai…”. Raccontare i luoghi e i personaggi di Viareggio attraverso la viva voce dei protagonisti. E farlo in occasioni e circostanze speciali, insieme ad altre persone che condividono interessi simili, in un clima di convivialità e allegria. È lo spirito di “Strada facendo, vedrai…”, il ciclo di appuntamenti che organizzati con cadenza mensile dall’associazione culturale “Libroteca circolante” (in collaborazione con Pezzini Editore e pasticceria Fauzia) e che hanno come protagonista la città nelle mille sfaccettature. Dalla storia alla musica, dalla letteratura all’arte. Si parte alle 9 con il ritrovo alla pasticceria Fauzia.