Strada buia e con una maxi buca. Sos dagli abitanti di via Nespolo

È una borgata dall’aspetto quasi fiabesco in cui si entra dopo aver attraversato un arco. Da sempre immersa nel verde, ma da anni alle prese con un’illuminazione scadente e le condizioni del manto stradale peggiorate dopo l’ultimo cantiere per un nuovo contatore elettrico, fino alle recenti piogge che hanno dato il colpo finale. Il risultato è racchiuso nel righello che la cinquantina di residenti di via Nespolo, a Capezzano Monte, hanno inserito nella maxi buca profonda 25-30 centimetri proprio all’imbocco del percorso. Buio pesto e voragine in strada hanno portato gli abitanti a una decisione drastica: non invitare nessuno a casa, nemmeno in questo periodo di festività, perché sarebbe troppo pericoloso. La situazione come detto va avanti da tempo, tanto che ne sono stati messi a conoscenza il sindaco Alberto Giovannetti e gli assessori Ermanno Sorbo (frazioni) e Andrea Cosci (viabilità), oltre all’interessamento da parte del Comitato paesano di Capezzano Monte e le svariate richieste inviate all’Urp del Comune sollecitando un intervento urgente.

"Ci chiediamo se, come al solito – scrivono gli abitanti – dobbiamo aspettare l’incidente affinché il Comune si decida ad intervenire. Sono già state molteplici e totalmente ignorate le segnalazioni che abbiamo inviato a causa dei dissesti del percorso pedonale che dalla strada carrabile di Capezzano Monte porta alle nostre case. Un tratto più e più volte già segnalato all’Urp, ad assessori e sindaco per la mancanza di illuminazione pubblica e il fondo sconnesso: da due mesi è interessato da un ulteriore dissesto causato dai lavori per l’installazione di un contatore della corrente elettrica, che ha portato a un ulteriore peggioramento del fondo già sconnesso. Ora è una sorta di canyon lungo un paio di metri, totalmente al buio e con due tombini ostruiti".

I residenti ricordano che il Comune aveva fatto inserire un punto luce a led, "ma sembrava un faro da stadio: disturbava anche il sonno", e in seguito alle proteste fu rimosso. Si arriva così alle recenti piogge, che in via Nespolo per fortuna non hanno causato frane come altrove. Ma la buca sotto l’arco è peggiorata. "È sempre più profonda – concludono – e chiunque al buio può finirci dentro a causa anche del buio di questo tratto. Dopo gli scavi per il contatore è stato steso soltanto un velo di cemento che ha ceduto alle prime piogge e con i primi passaggi. Non invitiamo neppure gli amici e i parenti perché abbiamo paura si facciano male".