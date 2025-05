Storie di nautica. La mostra di "Codecasa"

Due secoli di storia, tradizione e innovazione: il viaggio di Codecasa con Lucifero Design, nel cuore della Darsena dove è stata celebrata la storia dei Cantieri Navali Codecasa. (nella foto Eugenio Giani) Roberta Patalani di Lucifero Design ha presentato "Il Viaggio di Codecasa" al Viareggio Yacht Center. Un’installazione permanente che ricorda e valorizza la storia e la tradizione del cantiere legato alla città. Con un racconto visivo l’esposizione ripercorre l’evoluzione del Cantiere dal 1825 a oggi. Un viaggio tra passato e presente che omaggia due secoli di impegno, passione e dedizione, caratteristiche di Codecasa. "Per me e per il mio studio è un piacere e un onore raccontare la storia dei Cantieri Navali Codecasa iniziata grazie alla famiglia Codecasa. Grazie al patron Fulvio che ha scelto lo studio come interprete del racconto" ha detto Roberta Patalani di Lucifero Design, studio di Design e Scenografia che ha realizzato il progetto e la realizzazione de "Il Viaggio" collocato al piano terra del Viareggio Yachting Center. "L’opera narra di onde e di acqua, di cieli e di barche. Le vetrine scandiscono il racconto come fotogrammi di una pellicola, gli elementi sagomati amplificano il ritmo e la profondità - spiega Patalani- abbiamo rielaborato e reinterpretato graficamente le fotografie storiche dell’archivio Codecasa con elementi iconici e simbolici: animali, paesaggi, suggestioni visive. Come le antiche colonne sono il simbolo di forza e longevità del cantiere a loro volta le grandi balene, i cui scheletri evocano i fasciami delle barche che riconducono alla tradizione dei maestri d’ascia, diventano simbolo di sacralità e buon auspicio".