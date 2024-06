“Storie a matita“: la città nei disegni di Petri

Sabato 15 giugno alle 18, a Palazzo Paolina a Viareggio, si inaugura la mostra “Storie a Matita” di Stefano Petri. Saranno esposti 50 disegni, quasi tutti a colori, realizzati dal noto architetto viareggino, più altri 30 presentati in un album su un apposito leggio. Le opere assumono come palcoscenico i luoghi del vivere quotidiano della città: il molo, la Passeggiata, la spiaggia, il Piazzone, la ferrovia, con il sole e con la pioggia, sia d’inverno che d’estate, col cielo azzurro o minaccioso. E ogni tanto fa capolino Lui, la Maschera, in diverse sembianze, stanco e pensieroso mentre cerca di umanizzarsi e diventare un cittadino come tutti gli altri. Ci riuscirà? L’esposizione, aperta dal lunedì alla domenica con orario 18-23, si potrà visitare fino al 30 giugno.