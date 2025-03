Storia e fantasia. Il libro di Nicolai alla Croce Verde

Una storia vera e allo stesso tempo incredibile raccontata come un romanzo da Riccardo Nicolai, libraio di Massa (nella foto ). Un romanzo storico con riferimenti a fatti e personaggi realmente esistiti scritto da Nicolai e giunto alla terza edizione, oggi tradotto in francese e pubblicato anche in Algeria. Il libro sarà presentato venerdì alle 17,30, nella sala "Tosi" della Croce Verde. Con l’autore converseranno Fabio Simonini, presidente dell’Associazione culturale "Rolando Cecchi Pandolfini", Giuliano Rebechi, giornalista e ospite d’eccezione Alberto Cutillo, ambasciatore d’Italia ad Algeri. "Il merito di Nicolai – spiega Fabio Simonini – non è solo quello di aver scritto un bel libro ma di aver contribuito a consolidare un ponte culturale e di amicizia tra le due sponde del Mediterraneo".

Nella capitale Algeri oggi ci sono tracce ben visibili e importanti della vita e della presenza di Alì Piccinin a cominciare dalla moschea di marmi apuani da lui fatta erigere nella casba e un monumento in marmo bianco ad Alì realizzato a Massa e recentemente collocato nel grande parco botanico della capitale. "L’esperienza di questo libro – racconta Riccardo Nicolai – mi ha cambiato gli orizzonti. E’una delle esperienze più importanti della mia vita che mi ha permesso di conoscere tante persone, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal quale ho ricevuto un invito al Quirinale nel maggio del 2022".

Maria Nudi