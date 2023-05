Stop vandalismi post-discoteca Scatta la chiusura di 15 passi a mare Tutelati i bagni accanto ai locali

di Daniele Masseglia

Spiaggia off-limits durante il fine settimana nelle zone a ridosso dei locali notturni per prevenire vandalismi negli stabilimenti balneari e altri comportamenti che potrebbero sfociare in disturbo della quiete pubblica. In base all’ordinanza firmata giovedì dal sindaco Alberto Giovannetti saranno 15 i passi a mare chiusi dal venerdì alla domenica, con orario 21.30-8, fino al 30 settembre, accogliendo in questo senso – al motto “prevenire è meglio che curare“ – la richiesta dei balneari. Quasi la metà dei passi riguarda come sempre la zona di Motrone e Focette, in quanto ospita la più alta concentrazione di discoteche e locali di Marina di Pietrasanta, oltre che della Versilia. Era stato il Consorzio mare Versilia, il 9 maggio, a protocollare in municipio la richiesta di chiusura dei passi a mare, da attuare tramite l’installazione di strutture facilmente amovibili, sulla falsariga di quanto avvenuto dall’estate 2019 ad oggi, lasciando invariati periodo e fascia oraria.

"Fenomeni come gli atti vandalici compiuti da sconosciuti – spiegano i balneari nella loro richiesta – sono più frequenti nelle vicinanze dei locali di intrattenimento e sono sicuramente incentivati e alimentati nella loro gravità dalla possibilità di passaggio attraverso i pubblici varchi per l’accesso alla spiaggia. Il disturbo ha ricadute anche su coloro che abitano a che accedono nelle ore notturne ai fabbricati dirimpettai, con conseguente esigenza di tutelarne la quiete e il riposo notturno". La chiusura, pertanto, scatterà – da sud a nord – nei passi a mare tra i bagni Il Pescatore e La Bussola (via Italia), La Bussola e Il Barattolo (via Cavour), 90° Minuto e Sorrento (piazza Bernardini), Sorrento e Stella 83 (via Dalmazia), Palazzo della spiaggia e Lido (via Ariosto), Biondetti e Aeolus (via Savoia), Zara e Nettuno Alba (via Arezzo), Marzocco e Luciano (via Tagliamento), Roma Garden e Tropicana (via Da Vinci), Biancamano e Sorriso (via Puccini), Firenze e Italia (piazza America), Soleado e Faruk (via Ricasoli), Firenze, La Versiliana e ristorante “da Gennaro“ (via San Giovanni Bosco), Coluccini e Lido di Destro (viale Apua) e tra i bagni Chimera e Patrizia (via Pasubio). I balneari interessati dovranno indicare gli orari in appositi cartelli e consegnare una copia della chiave dei passi a ’118’ e forze dell’ordine.