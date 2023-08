Stop black out e disagi Si potenzia l’illuminazione

Ridurre al minimo, se non addirittura azzerare, il fenomeno dei black out che si verificano sul territorio in caso di temporali o comunque di maltempo. Con tutti i disagi e le lamentele che spesso si sono levate alte da zone delicate, come Strettoia e la Marina, dove in quei casi si piomba nel buio più assoluto e l’unica salvezza diventa la torcia del cellulare. È questa la priorità del maxi intervento di potenziamento dell’illuminazione pubblica in partenza nell’ultima settimana di agosto e legato al project financing siglato nei mesi scorsi dal Comune insieme al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Enel Sole e la ditta Gaina Ivano. I lavori di riqualificazione energetica degli impianti – inclusi i semafori – hanno un valore complessivo superiore ai 15,5 milioni di euro e andranno ad interessare complessivamente oltre 7mila punti luce.

"A metà settimana, insieme al personale tecnico del Comune, ho incontrato i concessionari – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Matteo Marcucci – per definire un cronoprogramma degli interventi con tutte le relative necessità operative. Nello stabilire le priorità, il nostro metro principale sono state le segnalazioni di criticità e disservizi ricevute, in questi anni, dal nostro Ufficio relazioni col publbico: le zone di Strettoia e Marina saranno, quindi, le prime interessate dalle operazioni". Entrando più nei dettagli, i lavori consisteranno nella sostituzione delle plafoniere e delle lampade, come detto anche dei semafori, con elementi moderni a tecnologia led, nell’installazione di nuovi punti luce nelle zone in cui sono assenti fino al rinnovo di pali stradali, quadri elettrici e cavidotti più obsoleti o malfunzionanti.

Una ristrutturazione profonda alla quale lavoreranno quattro squadre tecniche dedicate esclusivamente al project di Pietrasanta. Le zone che, per prime, saranno oggetto di intervento ne vedranno beneficio già verso la metà di settembre con la risoluzione di criticità annose. Non solo: la riqualificazione degli impianti darà anche la possibilità, alla pubblica amministrazione, di gestire con maggior efficienza l’intero sistema di illuminazione cittadino in termini di risparmio e sicurezza stradale. Che è quel che si augurano in particolare a Strettoia, frazione salita più volte alla ribalta della cronaca a causa di proteste per i blackout che vanno avanti dalla bellezza di vent’anni e che forse sono arrivate, finalmente, al capolinea.

