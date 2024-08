Stop auto in Versiliana. Telecamere anti-abusivi

Aumentano sempre di più le auto non autorizzate che approfittano delle tenebre per entrare nel parco della Versiliana. Il fenomeno si verifica soprattutto durante l’inverno dopo che si spengono le luci del Festival, e questo ha costretto il Comune a correre ai ripari per metterci un freno. La soluzione è stata trovata con il recente acquisto di due nuove telecamere da posizionare sul viale Apua e sul viale Morin in prossimità dei rispettivi ingressi al parco, utilizzati molto spesso anche da coppiette in cerca di un po’ di intimità. Ad installarle sarà la ditta “Eurolab“ di Querceta, per una spesa di 4mila euro.

"I dispositivi – spiega l’amministrazione comunale nel documento approvato nei giorni scorsi – verranno installati in punti strategici del territorio con l’obiettivo di garantire e implementare, attraverso l’attività di controllo, una sicurezza adeguata. Questo avverrà in particolare lungo i viali Apua e Morin, i quali hanno una scarsa illuminazione soprattutto nei mesi invernali e necessitano di una costante sorveglianza al fine di scoraggiare ingressi non autorizzati di auto all’interno del parco e, nell’eventualità, di identificarne i soggetti e i loro interessi legittimi".

C’è una svolta, intanto, in merito al furto di una macchinina per bambini in piazza Villeparisis, a Tonfano, avvenuto nei giorni scorsi per la prima volta in 67 anni di attività. I gestori hanno sporto denuncia alla polizia di Forte dei Marmi allegando i filmati delle telecamere. Il furto è stato commesso tra le 5,20 e le 5,47 del mattino, con tre giovani in bici che hanno portato via la Jeep a spinta per poi tornare dopo 20 minuti a riprendere, appunto, le bici.

d.m.