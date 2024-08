Stop ai black out. La rete viene potenziata

L’obiettivo, condiviso, è uno solo: scongiurare il più possibile, se non definitivamente, i black out come quelli che di recente hanno creato tanti disagi agli alberghi e agli stabilimenti balneari della Marina. È la “missione“ del potenziamento della rete a media e bassa tensione che E-distribuzione (gruppo Enel) ha annunciato all’incontro di ieri in municipio con il Comune e le associazioni albergatori e balneari. Il maxi intervento è stato fissato in autunno e prevede la realizzazione di 19 nuove dorsali, pari a 12,5 chilometri di nuova rete di media tensione e circa 16 chilometri di potenziamento reti di bassa tensione tutti in cavo interrato, con due nuove cabine di trasformazione e un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità. L’investimento sarà di oltre 4 milioni di euro.

"Interruzioni come quella di mercoledì scorso, per quanto rapidamente possano essere risolte – sottolinea il sindaco e assessore al turismo Alberto Giovannetti – hanno sempre un impatto negativo sull’immagine del territorio e sulla percezione della qualità dei servizi offerti agli ospiti. Per non parlare delle ripercussioni tecniche, logistiche ed economiche sulle strutture che lavorano nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità". Problemi lamentati soprattutto dagli albergatori, con il presidente Marco Marcucci che ha presentato un elenco di criticità rilevate da una ventina di hotel durante l’ultimo black out. "Anche l’anno scorso – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – ci fu una situazione simile. Fu risolta, anche in quel caso, con il supporto di una ‘power station’: non vorremmo che si ripetesse anche nel 2025. È fondamentale programmare subito l’apertura dei cantieri per equilibrare le esigenze di lavoro e quelle di vivibilità del territorio".