Stile e moda all’Agorà Eventi. Apre la rassegna Giulia Regain

“Anche nel battito di ali di farfalla c’è musica. Basta saperla ascoltare“. E’ il motto di Giulia Regain che il 3 luglio salirà sul palco per la prima serata del programma di Agorà Marina Eventi in piazza XXVI Maggio a Pietrasanta. Ambasciatrice del Made in Italy porta sul palcoscenico lo stile, la moda, l’eleganza e la musica italiana nel mondo. Giulia D.J Internazionale, farà ballare la piazza con l’utilizzo di un sound attuale attraverso remixi e cover nei suoi djset, hit italiane di vari generi musicali partendo dagli anni ’50. Giulia Regain è una giova donna laureata che si batte per i diritti delle donne. Sarà una stagione estiva con 31 eventi variegati: il percorso battezzato da Franca Dini e Claudio Sottili con la nuova presidenza di Marina Eventi con Settimo Giusti e Marco Rebechi, vicepresidente, incontrà tutti i gusti degli spettatori.

m.n.