Stiava Ascensore e climatizzatore. Nuove comodità per Villa Gori

Si stanno concludendo i lavori a Villa Gori di Stiava per il ripristino dell’impianto di riscaldamento ed aria condizionata e dell’impianto dell’ascensore, 35 mila euro il valore complessivo dell’intervento finanziato dal Comune: "Sul fronte riscaldamento in particolare si è proceduto allo smontaggio e smantellamento della pompa di calore e alla posa in opera di una nuova unità esterna adatta alla climatizzazione estiva ed invernale. L’abbattimento delle barriere architettoniche è l’obiettivo dei lavori di ripristino dell’ascensore con la sostituzione del quadro di manovra completo di linee elettriche e gruppo impulsori, la revisione generale e la messa a punto dell’impianto ascensore con lubrificazione di tutte le apparecchiature. L’opera è stata inserita nel bando regionale da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali. Il progetto per Villa Gori, veicolato dalla conferenza dei sindaci, è risultato tra i 64 ammessi ed ha ottenuto 25 mila euro a cui si aggiungerà la compartecipazione del Comune.