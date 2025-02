"Stiamo tutti bene. Vogliamo vincere"

Vincere per proseguire la corsa nella zona altissima della classifica; vincere per regalarsi, ancora una volta, una bella serata che le nubi sul futuro non possano offuscare; vincere perché il derby è sempre il derby. La Canniccia Motor Club Forte si appresta a vivere il derby di stasera contro il Cgc Viareggio, alle 20,45 al PalaForte, con il piglio della grande squadra, senza però snobbare un rivale che, seppur in difficoltà, ha qualche ottima arma da giocarsi. "Dovremo esser concentrati fin dall’inizio - premette Mirko De Gerone - perché saremo noi, e non il Cgc, ad avere tutte le pressioni del caso addosso". I rossoblù, che vengono da 5 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime 6 partite, potranno anche contare - cosa che nella partita di andata a Viareggio non fu possibile - su tutta la rosa al completo. "E questo - sottolinea ancora l’allenatore dei campioni d’Italia - è un aspetto, finalmente, favorevole e che può incidere. Così come, sono convinto, ritengo possa incidere il fatto che la condizione fisica del gruppo sia ottimale, esattamente come l’aspetto tattico. A Monza - continua - ho avuto proprio la sensazione che i ragazzi portassero in pista i precisi dettami che erano stati loro impartiti".

Insomma, c’è euforia nell’ambiente e vincere il derby non farebbe altro che tenere viva la fiamma dell’entusiasmo generale. "Entusiasmo che - conclude De Gerone - spero, vivamente, possa contagiare anche il pubblico fortemarmino, che gradirei partecipasse con ancor più trasporto alla bella stagione che stiamo vivendo".

Sergio Iacopetti