Stazzema, manifestazione per la pace il 2 marzo

Stazzema (Lucca), 24 febbraio 2024 - Tutti insieme per la pace. I sindaci dei comuni di Stazzema, Camaiore e Massarosa, rispettivamente Maurizio Verona, Marcello Pierucci, e Simona Barsotti, hanno organizzato una manifestazione per la pace a Sant’Anna di Stazzema. Si terrà in piazza Anna Pardini, lo spazio pubblico intitolato alla vittima più giovane della strage del 12 agosto 1944. Gli amministratori dei tre comuni, insieme a cittadini e altre associazioni, sfileranno nel parco nazionale della Pace a favore del rispetto per la vita, soprattutto dei civili, della libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, e tutti i diritti umani. Attualmente nel mondo ci sono dai 40 ai 60 conflitti. Questa occasione, spiegano gli organizzatori, servirà per non abbassare l’attenzione su nessuno di essi affermando il valore cardine della democrazia che è la pace. Per la manifestazione, in programma sabato prossimo 2 marzo, saranno invitati anche gli studenti degli istituti coinvolti nella manifestazione di Pisa, anch’essa in favore della pace. "È inaccettabile assistere ad immagini come quelle di oggi a Pisa, dove la Polizia ha caricato e preso a manganellate un corteo di studenti che voleva semplicemente proseguire la loro azione pacifica in piazza Cavalieri – condannano i sindaci Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti -. La libertà di manifestare pacificamente deve essere garantita e difesa". Maurizio Costanzo