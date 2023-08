Sant’Anna di Stazzema, il sindaco non invita il governo. Bonaccini contro La Russa: “Inadeguato al suo ruolo”

Sant’Anna di Stazzema (Lucca), 12 agosto 2023 – È il giorno della 79esima commemorazione dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Il primo messaggio arrivato nella mattina di oggi, sabato 12 agosto, è stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una nota ha voluto sottolineare come sia “un dovere per la nostra comunità ricordare quanto avvenne settantanove anni or sono a Sant'Anna e nelle altre frazioni di Stazzema”.

Il messaggio di Mattarella

"Sant'Anna di Stazzema – ha ricordato il presidente Mattarella – è uno dei luoghi simbolo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale in cui affondano le radici più profonde dei valori della Costituzione repubblicana. Un luogo di memoria, di dolore immenso, insensato e ingiustificabile, divenuto emblema di riscatto civile, di ribellione alla violenza più feroce e disumana, di solidarietà, di ricostruzione morale e sociale”.

"I militari nazisti delle SS, sostenuti da fascisti locali – ha sottolineato ancora il presidente della Repubblica – misero in atto una delle stragi più efferate del conflitto. Fu un massacro di vite innocenti. Donne, anziani, bambini - ben oltre cinquecento - vennero uccisi senza pietà. Tanti i corpi bruciati e resi irriconoscibili”, “L'Europa - ha osservato Mattarella - toccò il fondo dell'abisso. Neppure l'infamia della rappresaglia poteva giustificare lo sterminio, la strategia dell'annientamento. Da quegli abissi sono ripartiti il cammino del popolo italiano e del Continente europeo e spetta a ciascuno custodire e consegnare il testimone della memoria alle generazioni più giovani perché possano essere consapevoli protagoniste di un futuro responsabile in cui non siano più messi a rischio i valori della persona umana”.

Il sindaco non ha invitato esponenti del governo

Polemica per quanto deciso dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema. Il primo cittadino Maurizio Verona non ha invitato nessun esponente del governo. E al Fatto Quotidiano ha spiegato: “Se vogliono, vengano loro. Mi facciano un colpo di telefono che gli organizzo una guida. A chi si vanta di tenere in casa i busti del duce farebbe bene a farsi un giro in questi posti”.

Bonaccini contro La Russa: “Inadeguato”

Presente all’orazione solenne della cerimonia del 79esimo anniversario della strage, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Ricordo l'aggressione ad alcuni ragazzi di un liceo di Firenze, colpiti da membri di un'associazione di estrema destra, con il ministro dell'Istruzione che condannò più la reazione della preside che l'aggressione stessa. C'è stato un manager di una partecipata pubblica che ha pensato bene di usare il discorso di Benito Mussolini dopo l'omicidio Matteotti in una lettera inviata al Consiglio di amministrazione. E c'è un presidente del Senato che non fa mistero, anzi si vanta di esporre con orgoglio in casa cimeli fascisti, dimostrando la sua totale inadeguatezza al ruolo così importante che ricopre”.