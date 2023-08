Stazzema, Salvini alla Versiliana: “Tutto il mondo condanni l’orrore delle stragi nazifasciste”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 12 agosto 2023 – "Non ci possono essere dubbi. In tutto il mondo deve essere condannato l'orrore delle stragi nazifasciste come quella a Stazzema". Dalla Versiliana anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini interviene sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema.

Nel corso del suo intervento a Marina di Pietrasanta, tanti i temi toccati dal vicepremier Salvini. “In questi nove mesi con Forza Italia e Fratelli d’Italia – ha sottolineato intanto il ministro – non c’è stato alcun dissidio. Abbiamo condiviso tutto quello che abbiamo fatto in questi 9 mesi di governo”.

Salvini ha poi voluto ribadire un pieno e “convinto sostegno al ministro Nordio che deve andare e andrà fino in fondo con la riforma della Giustizia che è una priorità del Paese. La riforma della giustizia è un'urgenza per i cittadini e per le imprese. Noi dobbiamo assolutamente farla. E la dobbiamo fare condivisa, insieme agli avvocati e alla magistratura. La cui stragrande maggioranza lavora seriamente per il Paese. Mentre però il problema è la minoranza della magistratura che milita per la sinistra”. “Una riforma della giustizia anche con la separazione delle carriere tra chi indaga e chi giudica perché non possono stare nella stessa stanza fianco a fianco - ha aggiunto -. Devono essere due cose diverse, con carriere diverse. E ci deve essere un indice di produttività nei tribunali, e poi chi sbaglia con dolo paga”.

Il ministro ha sottolineato poi che “il ponte sullo stretto di Messina” rimane “una priorità”. L’infrastruttura, ha spiegato Salvini, “costerà meno e farà risparmiare molto di più del reddito di cittadinanza. Fra un anno conto di tornare a questo appuntamento con i cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina già aperti"