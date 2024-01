Stagione estiva. Recruiting day

RECRUITING DAY A VILLA BERTELLI PER FIGURE DI VENDITA

Terzo appuntamento con i Recruiting days organizzati dall’Informagiovani di Forte dei Marmi in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro della zona. L’evento si svolgerà venerdì 12 gennaio dalle 9.30 alle 13 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. La giornata sarà dedicata alla ricerca di figure professionali quali STORE MANAGER, SALES ASSISTANT, TIROCINANTI ADDETTI ALLE VENDITE. Sarà possibile effettuare colloqui in presenza con gli addetti al reclutamento delle varie agenzie e si potrà lasciare il curriculum. Per partecipare: [email protected]

OPEN DAY DEL CENTRO PER L’IMPIEGO SETTORE TURISMO

Open day in vista della stagione in Versilia 2024 organizzato dal Centro per l’Impiego della Versilia in data 18/01/2024 (9-12.30 / 15-17). L’evento ha la finalità di raccogliere i cv di persone disponibili a lavorare nei settori turismo, alberghiero, ristorazione, balneare. Si ricercano: camerieri/e di sala, cuochi/e - aiuto cuochi/e, addetti/e al ricevimento, addetti/e al facchinaggio, camerieri/e ai piani, inservienti di cucina, portiere di notte, addetti/e all’assistenza bagnanti, addetti/e all’accoglienza ed assistenza clientela, baristi/e.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Fino alle 14 del 15 febbraio è possibile presentare domanda ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero. https://shorturl.at/yzLQR