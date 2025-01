Stagione di prosa. Torna Invasioni. Luogo di crescita

Torna “Invasioni“ festival di teatro contemporaneo del Comune, direzione artistica de La Bottega del Teatro (nella foto) e sostegno della Banca di Credito Cooperativo. Si parte venerdi alle 21 con Luca Barsottelli che inaugura il festival all’auditorium dell’Istituto compresivo con “Filippo Vostro”, un monologo a più voci basato sulla ricostruzione della corrispondenza epistolare di un soldato disperso nella Campagna di Russia nella prima guerra mondiale e i familiari.

“Il ritorno di Invasioni è un momento significativo - spiega Graziella Polacci, assessore alla cultura - non solo perché restituiamo alla comunità un evento culturale che l’ha arricchita, ma perché riaffermiamo l’importanza del teatro come luogo di crescita personale e collettiva. È una opportunità per incontrarsi, riflettere e condividere storie con spettacoli di livello e il coinvolgimento degli allievi-attori, offriamo un’occasione di dialogo tra generazioni e sensibilità diverse“.

“Il teatro per noi è un luogo di formazione” – dicono Luca Barsottelli, Serena Guardone e Mirtilla Pedrini, direttori artistici de La Bottega del Teatro e di Invasioni – “Fare una stagione di teatro non ha solo valore d’intrattenimento ma anche formativo del tessuto civile. Quest’anno abbiamo deciso di fare un omaggio all’attività pedagogica e coinvolgiamo alcuni allievi attori maggiormente formati”.

Invasioni propone un cartellone con una doppia corsia di spettacoli: quelli di compagnie esterne e quelli di allievi-attori della Bottega del Teatro. Gli spettacoli sono affiancati da laboratori di intrattenimento per bambini in modo che gli adulti abbiano a disposizione una nursery gratuita e artisticamente connotata.