Stagione di prosa. Giorgio Pasotti racconta Kafka

Inizia con il botto il cartellone della Stagione di prosa al Teatro Comunale ” Cesare Galeotti” dove domenica alle 21 approda Giorgio Pasotti (nella foto con Alessandro Gassman) con RaccontI Disumani tratto dall’opera di Franz Kafka. Evento sold out Lo spettacolo è firmato da Alessandro Gassmann.

“Franz Kafka, – scrive Gassmann - nei suoi racconti, ma come in tutto quello che ha scritto, sorprende, lavora sulla parte profonda di noi stessi, con una visione personale ,riconoscibile, inimitabile. Nei due racconti che ho scelto, “Una relazione accademica” e “La tana”, descrive due umanità “disumanizzate”. Se nella relazione presenta una scimmia divenuta uomo, che descrive questa sua “metamorfosi”, nella tana parla di un uomo terrorizzato da ciò che non conosce, vive come un animale sotterraneo in attesa di un nemico del quale è terrorizzato, ma del quale sa molto poco. Penso sia il momento giusto per ridare la parola a questo gigante del teatro e della letteratura, oggi, quando molte delle paure da lui raccontate, trovano posto nella realtà che viviamo. Penso che andare in profondità in noi stessi, e guardare attraverso le parole di Kafka ciò che spaventa, possa aiutare a capire meglio chi è intorno a noi".

Unico protagonista, Giorgio Pasotti. Il gruppo di lavoro comprende Pivio e Aldo De Scalzi per le musiche, Mariano Tufano per i costumi, Marco Palmieri per il lavoro di light design, e Marco Schiavoni per Ie realizzazioni video. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo con la Stefano Francioni Produzioni.