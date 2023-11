Stagione di prosa. Da domani il via agli abbonamenti

Dopo la presentazione del cartellone invernale di prosa, domani prende il via la campagna abbonamenti per gli otto spettacoli in agenda al teatro “Galeotti“ e confezionati dalla Fondazione Versiliana insieme a Fondazione Toscana spettacolo e Comune. La prima tranche, fino all’11 novembre, sarà dedicata alla conferme, ovvero agli abbonati della scorsa stagione, i quali potranno presentarsi al teatro (orario 17-19) per rinnovare il proprio abbonamento mantenendo lo stesso posto. Il 13 novembre, sempre con lo stesso orario, ci sarà invece la finestra dedicata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano rinnovare ma cambiando di posto. Dal 14 al 25 novembre, infine, la campagna riguarda chi vorrà acquistare ex novo un abbonamento alla stagione di prosa. Anche per i nuovi abbonamenti il botteghino del teatro sarà con orario 17-19 da lunedì a sabato.

Sul piatto, come detto, ci sono otto spettacoli. Si parte con “Resta Diva”, omaggio a Maria Callas in programma il 28 novembre con Enrico Lo Verso e Danilo Rea al pianoforte. Il 4 dicembre “Trappola per topi” con Lodo Guenzi, il 17 gennaio “L’anatra all’arancia“ con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, l’8 febbraio “La strana coppia“ con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia (nella foto), il 20 febbraio “Il Malloppo” con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, il 7 marzo “Il Giuocatore” con Alessandro Averone, Alvia Reale e Nicola Rignanese, l’8 aprile “Ciarlatani“ con Silvio Orlando e infine il 17 aprile “Non è vero, ma ci credo” con Enzo Decaro. I prezzi degli abbonamenti: platea 154 euro (ridotto 133) e galleria 90 euro (ridotto 70): info www.versilianafestival.it