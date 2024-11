“Stagi“ protagonista. Liceo vince concorso

Ennesimo riconoscimento per il liceo artistico “Stagi“. Stavolta il merito è di Maria Minea Madalina, che ha vinto il concorso nazionale 2023-2024 “Sonno o son desto”, indetto dall’associazione “Assirem” e dal ministero dell’istruzione e del merito, quando era iscritta in 4AL sezione grafica. La cerimonia si è svotla nei giorni scorsi, alla presenza di tutta classe, con tanti applausi dedicati all’opera che la giovane ha dedicato ai disturbi del sonno, tema del concorso. L’opera, realizzata con disegno e rielaborazione digitale, raffigura una figura umana legata ad alcuni dispositivi tecnologici. L’obiettivo, premiato appunto dalla giuria, era quello di ricordare come la luce emessa dai dispositivi possa danneggiare gli esseri umani.

Nel frattempo il “Don Lazzeri-Stagi“ guarda al futuro con il nuovo calendario degli “Open day“ promossi per far conoscere alle famiglie del territorio l’offerta formativa dei due istituti. Partendo dal “Don Lazzeri“ (costruzioni ambiente territorio, amministrazione finanza marketing, agraria agroalimentare agroindustria), la sede in piazza Matteotti sarà aperta il 7 dicembre ore 15-17, il 14 dicembre ore 10-12, l’11 gennaio ore 15-17 e il 25 gennaio ore 10-12 (referente professor Francesco Bettini). Per quanto riguarda invece il liceo artistico “Stagi“ (architettura, design, arti figurative, grafica, scenografia), la sede sulla provinciale Vallecchia sarà aperta il 7 dicembre ore 10-12, 14 dicembre ore 15-17, 11 gennaio ore 10-12 e 25 gennaio ore 15-17 (referente professoressa Deborah Tacconi). In questo modo l’istituto illustrerà le potenzialità di una realtà che verrà accorpato grazie al polo scolastico la cui inaugurazione è prevista nella primavera 2026.