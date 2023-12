Stagi Giovani negli Usa con la borsa di studio

I rapporti tra la Piccola Atene e gli Usa si rafforzano grazie a un nuovo progetto artistico. Si tratta della borsa di studio Larraz, ideata e promossa dalla Fondazione dell’artista cubano Julio Larraz e sposata dal Comune in collaborazione con il liceo artistico Stagi. L’obiettivo è incoraggiarli a proseguire il loro percorso di formazione nel settore artistico offrendo, fin da subito, un palcoscenico di livello internazionale. L’artista, autore dell’opera “Space Station” inaugurata alla rotonda tra Aurelia e via Santini, presenterà l’iniziativa domani alle 11 al Musa.

"Il valore della nostra scuola – dice il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – è dimostrato anche da iniziative come questa: ringrazio Larraz e i suoi collaboratori, in particolare Laura Furcic, spero sia la ‘porta d’ingresso’ a un programma di scambio internazionale da strutturare insieme nei prossimi anni". Il progetto coinvolge infatti anche studenti dei licei artistici americani, i quali potranno conoscere Pietrasanta. La borsa di studio, in questa sua prima edizione, è diretta agli studenti del quinto anno dello Stagi (di tutti gli indirizzi): il premio consentirà di poter usufruire di un viaggio-studio negli Usa, con corsi di perfezionamento della lingua e visite guidate ai musei più importanti di New York o Miami, dove si trova anche lo studio di Larraz.