Stadio dei Pini: "Ora si vede la fine". Un grande evento per l’inaugurazione

Lo scorcio pubblicato sui social mostra le rinnovate tribune e la gradinate, con le seggioline bianche e blu, che restituiscono al colpo d’occhio il movimento delle onde e della spuma di mare. "I lavori allo Stadio dei Pini vanno avanti – scrive il sindaco Giorgio Del Ghingaro, a corredo della fotografie pubblicate sulla sua pagina Facebook – ora davvero vediamo la fine".

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è riaprire l’impianto, chiuso ormai dal 2018, in tempo per ospitare la finale della Viareggio Cup (in programma il 31 marzo), e rinviare l’inaugurazione ufficiale dopo che sarà completata la nuova pista di atletica, anche quella di blu profondo, "con un grande evento" anticipa il primo cittadino. E dunque, prima dell’ultimo calcio di inizio dello storico torneo organizzato dal Cgc, gli operai incaricati dell’intervento di recupero si preparano alla volata.

Nell’ultima settimana di febbraio – secondo la road map fornita dagli uffici tecnici del Comune – verrà posato il nuovo manto erboso a rotoli. Mentre entro la seconda settimana di marzo sarà completato il tappetino della nuova pista di atletica con la posa del manto di finitura. Per il 28 febbraio saranno ultimati anche gli impianti elettrici e d’illuminazione, mentre sono attesi invece per il 10 marzo i nuovi arredi. Nella prima settimana di marzo sarà rifinito l’esterno della tribuna ovest, mentre in quella successiva si procederà alla demolizione del portale ovest e dei casottini.

A quel punto saranno predisposte le verifiche per l’omologazione del campo dal calcio e gli interventi necessari per garantire lo svolgimento delle partite della Viareggio Cup. Dopo il torneo verranno ricostruzione tutti i portali, in parte già abbattuti nelle scorse settimane, per terminare con il consolidamento della recinzione e infine l’omologazione Fidal per la pista di atletica.