Stadio "Benelli". Partership col Lido

Prosegue la storia tra il Lido di Camaiore, il Comune e l’impianto sportivo Benelli, nella frazione rivierasca. Dopo l’accordo transattivo trovato a giugno, che ha permesso di chiudere il contenzioso aperto da oltre vent’anni tra l’ente di piazza San Bernardino e la società sportiva, i due soggetti hanno firmato una nuova convenzione per la gestione, da parte dell’Ac Lido, del ’Benelli’. Che di qui al 2026 sarà potenziato: entro la fine dell’anno dovrebbe essere terminata la costruzione del punto ristoro, per circa 80mila euro; nel 2025 il Comune investirà 470 mila euro per la copertura delle tribune; e nel 2026, infine, 348mila euro per il nuovo campo da calcio a 9.

L’impianto sportivo, così potenziato, sarà gestito dal Lido di Camaiore, che riceverà dal Comune un contributo annuale di 30mila euro e dovrà garantire la manutenzione dell’impianto, che potrà essere utilizzato anche da altre realtà del territorio (scuole, polizia municipale, società sportive che abbiano sede a Camaiore e almeno il 30 per cento dei tesserati residenti a Camaiore: per tutte queste fattispecie è prevista l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’uso degli impianti).

Il Lido di Camaiore si occuperà, nello specifico, dei consumi; della manutenzione ordinaria; della pulizia dell’impianto e delle aree verdi, compresa la potatura degli alberi di concerto col Comune; delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza organi di vigilanza e controllo del Comune di Camaiore; dell’efficienza dei locali di pronto soccorso e di tutto quanto concerne la corretta custodia dell’impianto sportivo, che diverrà sempre di più un polo nevralgico del territorio di Lido di Camaiore.