Stabilizzatori per la municipale. Nuova dotazione di sicurezza

Arrivano gli stabilizzatori in dotazione alla polizia municipale. Novità è l’adozione del “Micro Roni” che permette in determinate condizioni la copertura in sicurezza degli operatori (ad esempio nei posti di controllo); sostituite anche le armi con una moderna pistola Glock 19 che, grazie all’impiego di materiali polimerici, garantisce un peso più contenuto delle precedenti, quindi un minor affaticamento. Ultima menzione spetta ai Gap (giubbotti anti proiettile) di cui saranno dotati tutti gli agenti e ufficiali e che grazie alle protezioni balistiche e anti-taglio offriranno un livello di protezione elevato sia nell’espletamento dei controlli di polizia stradale che nell’esecuzione di tso o altre operazioni a rischio. Inoltre gli stessi sono dotati di supporti per l’installazione di body cam, la cui adozione sarà oggetto di prossima valutazione. Prendono poi servizio tre nuovi veicoli: due auto Subaru XV e una Fiat Tipo il cui allestimento sarà completato nei primi giorni dell’anno con l’installazione di una cellula di sicurezza per il trasporto di soggetti aggressivi sottoposti a fermo. "Nel corso dell’ultimo anno – spiega il comandante Andrea D’Uva – abbiamo voluto dotare il corpo di strumenti moderni per tutelare l’incolumità degli operatori e innalzare il grado di sicurezza cittadina". "Questi investimenti – sottolinea Massimo Lucchesi, assessore all municipale – confermano la volontà di mantenere elevati standard di sicurezza, uno sforzo che proseguirà nel 2024"