Sprocco e Scartocciata. Ecco l’ordine di uscita delle dieci contrade

"Un grande in bocca al lupo ai presidenti e ai contradaioli: li ringrazio, anche quest’anno stanno preparando uno spettacolo memorabile". L’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci ha accolto così i presidenti delle dieci contrade del Carnevale pietrasantino ai sorteggi in vista della Festa della canzonetta e del teatro dialettale 2024, di scena dal 25 al 28 gennaio al teatro “Galeotti“. Partendo dai brani dello “Sprocco“, di cui abbiamo già annunciato i titoli nei giorni scorsi, la prima serata si esibiranno Collina, Marina, Strettoia, Antichi Feudi, Pontestrada, Lanterna, Pollino-Traversagna, Brancagliana, Il Tiglio-La Beca e Africa-Macelli, mentre per le scenette della “Scartocciata“ toccherà il 25 gennaio ad Africa-Macelli, Marina e Pollino-Traversagna, il 26 Strettoia, Antichi Feudi, Brancagliana e Il Tiglio-La Beca e il 27 Collina, Pontestrada e Lanterna. Biglietti in vendita dal 18 gennaio al teatro: corsi mascherati 5 euro (gratis under 10 e over 70) e per lo Sprocco 10 euro platea (12 per la finale) e 8 euro galleria (10 per la finale).