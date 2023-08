Sprocco e Scalpellina Ecco i nuovi interpreti

Il debutto ufficiale è fissato venerdì in Versiliana durante l’elezione di Miss Carnevale 2024, quando sul palco salirà la coppia che d’ora in avanti interpreterà le maschere ufficiali di Sprocco e Scalpellina. Stop quindi ai giovani attori della compagnia teatrale “I Filibustieri“ – in totale 11 – impossibilitati per motivi di studio o di lavoro a vestire i panni delle maschere del Carnevale pietrasantino. Ad assumersi questo incarico saranno i direttori della compagnia, ossia Mirko Massei, ex presidente delle giurie del Carnevale nel 2011-2012 e ideatore del sito www.sprocco.it, e la moglie Giovanna Piloni. Con un intreccio di date ed emozioni molto particolare: oltre a salire per la prima volta sul palco, Piloni indosserà i panni della maschera inventata da lei nel 2012 e lo farà a fianco di Sprocco, maschera inventata dal padre Mario Piloni nel 1959. Le contrade avranno più di un motivo per dare il benvenuto a questa coppia innamorata del Carnevale.

d.m.