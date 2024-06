Sport, musica e solidarietà. Tornano le Olimpiadi del Cuore: "E quest’anno saranno nel nome di Giacomo Puccini"

Sport, musica e, soprattutto, tantissima solidarietà. Tornerà a fine mese (dal 28 al 30 giugno) l’appuntamento estivo con le Olimpiadi del Cuore, organizzate dalla onlus fondata da Paolo Brosio che ha come finalità la realizzazione, appunto, di progetti umanitari e di solidarietà. E ancora una volta saranno tanti i nomi dello spettacolo (prime tra tutti la cantante Bianca Atzei e la vocalist di Zucchero, Sara Grimaldi, accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Dalla Bona in arte Jericko), ma anche la Nazionale Italiana cantanti che sarà protagonista di una partita allo stadio comunale “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi contro la selezione dei personaggi delle Olimpiadi del Cuore con la presenza di vip dello spettacolo e campioni dello sport italiano.

A presentare, ieri mattina, l’ottava edizione lo stesso Paolo Brosio, insieme il consigliere delegato allo sport del Comune di Forte dei Marmi Alberto Mattugini, il presidente del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi Sergio Marrai e l’ex calciatore (oggi dirigente sportivo del Pietrasanta) Ciro Capuano.

"L’edizione di quest’anno – spiega Paolo Brosio – è stata anticipata per l’occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini e quindi le Olimpiadi del Cuore celebrano il grande Maestro insieme alla Nazionale Italiana Cantanti". Un collegamento a cui l’ex giornalista delle reti Mediaset tiene molto. Anche perché sarà un modo per ricordare la figura della sua mamma Anna Brosio, che era una grandissima appassionata di musica lirica e in particolare di Puccini di cui cantava sempre a memoria le strofe più belle de “La Lodoletta“, un’aria famosa ma difficile da interpretare.

Ma il quid della manifestazione rimane inalterato ed è quello della solidarietà. L’incasso di questa edizione, al netto delle spese sostenute, verrà devoluto alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata, e alla realizzazione del primo pronto soccorso “Peace Hospital” che le Olimpiadi del cuore stanno realizzando nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje. La gara di calcio del cuore vedrà in campo, come anticipato la Nazionale Italiana cantanti. L’appuntamento calcistico rappresenta anche l’inaugurazione ufficiale del nuovo impianto di illuminazione realizzato dall’amministrazione comunale fortemarmina dello stadio “Necchi-Balloni”. Prevista la diretta televisiva di tutta la partita e delle interviste bordo campo dell’emittente RTV 38 di Figline Valdarno visibile in tutta la Toscana ma anche in alcune zone del Lazio, Umbria e Liguria. Quella in programma al “Necchi-Balloni” sarà un’autentica festa popolare che inizierà intorno alle 18 con un quadrangolare di calcio giovanile che vedrà partecipare le rappresentative categoria esordienti del Viareggio Calcio, del Pietrasanta, del Real – Forte – Querceta del Milan Junior Camp di Chicco Evani e Roberto Mussi.

La seconda giornata, in programma sabato 29 giugno, si aprirà con la Racchetta del Cuore incentrata sui tornei di tennis e padel previsti al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. La sera, poi, ci sarà la Cena del Cuore dalle 20.15 nel nuovo Stabilimento Balneare Assunta della famiglia Maestrelli e della famiglia Cagnani, imprenditori di Parma, che sarà all’insegna delle eccellenze enogastronomiche e dei sapori dell’Alta Versilia, della Garfagnana e della zona delle Alpi Apuane oltre che, naturalmente, del litorale apuo-versiliese fino a Viareggio. La chiusura in grande stile domenica 30 giugno al Twiga. Al mattino le finali dei tornei di Tennis e di Padel. Alla sera va in scena il grande Galà al Twiga Beach Club di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta. Come per ogni edizione è prevista la presenza di molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Sul palco torneranno Bianca Atzei, cantautrice italiana di grande valore e la Jessica Morlacchi cantante e vocalist di valore internazionale che sarà protagonista anche della seconda serata al Bagno Assunta. Tantissime come sempre le collaborazioni che vede in prima fila l’Hotel Raffaello a Levigliani, La macelleria di Querceta di Maurizio Carnicelli, la pasticceria Pantalani di Viareggio, Galliano sempre di Viareggio e Orlando di Caranna. I biglietti per assistere alla partita del cuore sono già disponibili e avranno ll costo per ogni ordine di posti (tribuna coperta e gradinata scoperta) di 10 euro intero e di 5 euro per il ridotto. Le pèrevednite sono a cura della Agency Fee (3 euro). Informazioni e prenotazioni al numero 338.6009136.

Marco Principini