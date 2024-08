Sport motoristici. Ecco l’impianto ad hoc

Sono in dirittura di arrivo le procedure per la realizzazione di un percorso per sport motoristici e e-bike, ma anche per trekking ed escursioni a cavallo, all’interno della ex cava di prestito che si trova sopra la zona sagra della Gulfa e dove già negli ultimi anni sono state organizzate manifestazioni tra cui l’Overlander, la Fiera Internazionale del Fuoristrada e competizioni di moto-trial. Un’occasione per creare, su un terreno di proprietà della Off-Park Versilia, un polo di attrazione per gli appassionati di motori e non solo e che potrà avere ricadute positive sul territorio in termini economici per il richiamo che questo tipo di attività potrà avere.

"Siamo soddisfatti che, dopo accurati approfondimenti tecnici, la definizione di questo percorso vada a buon fine – dichiara il vicesindaco Damasco Rosi –; gli sport motoristici all’interno di un’area dedicata e attrezzata come questa, possono portare molti appassionati sul territorio, un turismo sportivo di cui potranno beneficiare anche le nostre attività economiche".

Soddisfatto anche il presidente della Off Park: "Abbiamo presentato la versione finale all’ufficio urbanistica ed edilizia che insieme all’amministrazione ci ha sempre seguito con competenza. La loro azione ci ha portato a superare molti ostacoli. Da parte nostra abbiamo messo all’opera l’ingegnere Michele Silicani, un esperto conoscitore della materia: a lui si sono affiancati altri due qualificati professionisti, il geologo Alessandro Cortopassi e l’agronomo Alberto Dazzi. Il raggiungimento dello status di percorso fisso ci può aprire la strada a numerose attività motoristiche tra quelle consentite, legate al mondo delle due e quattro ruote, canalizzando sul territorio versiliese diverse manifestazioni".