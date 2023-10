Sport invernale. Bando per trainer

Bando per società sportive e personal trainer del territorio comunale, relativo all’iniziativa “Sport all’Aperto”, la versione invernale dei progetti estivi “Sport all’Alba” e “Sport al Tramonto”. Prevede attività all’aperto, da svolgere tra novembre e maggio 2024 secondo un calendario settimanale (ginnastica muscolare e funzionale, nordic walking, fit walking). Le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche e i personal trainer con partita Iva (sarà ammessa anche la prestazione occasionale) in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dell’attività, possono presentare domanda entro le 12,30 dell’11 novembre a mano all’ufficio protocollo; via raccomandata e via posta elettronica certificata. Info:[email protected]; [email protected]