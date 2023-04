Sport e inclusione a scuola per crescere insieme L’associazione Fiori di Loto abbatte ogni barriera

Nel mese di marzo ha preso il via alla scuola media Puccini il progetto scolastico di inclusione Fiore di Loto, in collaborazione con l’associazione versiliese che porta lo stesso nome, presso la piscina comunale di Massarosa. Esso coinvolge gli studenti della nostra scuola, in particolare i ragazzi con bisogni speciali. L’obiettivo del corso è unire le forze affinché tutti possano sviluppare competenze e abilità sportive, in collaborazione con le associazioni del territorio. In piscina, a turno, due studenti svolgono in acqua attività ludico-motorie insieme ad alcuni compagni con bisogni speciali, facendo loro da tutor e supportandoli negli esercizi. "Il progetto parte dalla visione dello sport come strumento di aggregazione sociale, per favorire il benessere psicofisico dei ragazzi all’interno della scuola" ci dice Raffaello Giannini, presidente dell’associazione Fiore di Loto. Significativo anche nel nome, perché l’idea progettuale si basa sul donare la possibilità di “fiorire” in acqua. "È stata un’importante occasione di crescita – ci raccontano gli studenti coinvolti – che ci ha permesso di aiutare i compagni più fragili e di condividere con loro un’esperienza davvero unica".