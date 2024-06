Sport all’alba e al tramonto. Ripartono i corsi

Dopo lo straordinario successo della prima edizione del progetto Sport all’Alba (al pontile) e Sport al Tramonto (alla spiaggia dei bambini), ripartono dal 17 giugno le attività di sport e welness open air, completamente gratuite. Forte delle 2000 presenze registrate nella prima edizione del 2023, l’amministrazione comunale attraverso l’Ufficio Sport, ha rimesso in moto la macchina organizzativa, offrendo per l’estate a cittadini e turisti un programma strutturato e diversificato. Tantissime le attività tra cui poter scegliere: camminata per tutti, attività fisica adattata, walking tecnico, ginnastica cinese, yoga, allenamento muscolare e cardiovascolare, meditazione aromatica, yoga giapponese, camminata aromatica con meditazione, Yotsugym yoga sulla sedia, rinforzo e allungamento muscolare.

Le attività si terranno al lunedì al sabato, dalle 7 alle 8.30 circa per lo Sport all’Alba sul Pontile e dalle 19 alle 20.30 circa per lo Sport al Tramonto alla spiaggia dei Bambini. Per partecipare non occorre la prenotazione, ma presentarsi direttamente sul luogo del corso a cui si è interessati muniti di telo o tappetino e a acqua. "Il progetto sport all’aria aperta riparte nella sua versione estiva– spiegano dall’amministrazione comunale – ma non si è mai interrotto, in quanto quest’inverno abbiamo organizzato un calendario di attività, sempre gratuite e all’aria aperta a cui hanno aderito associazioni e professionisti sportivi del territorio e partecipato molte persone, soprattutto della nostra città, con l’intenzione di mantenersi in forma e in salute. Forte dei Marmi infatti è un luogo ideale tutto l’anno per praticare lo sport all’aria aperta, grazie al clima mite e ai meravigliosi i spazi, dalla spiaggia, al lungomare, ai parchi con le attrezzature fitness"