Sport all'Alba a Forte dei Marmi: Boom con 1500 iscritti

A Forte dei Marmi il benessere questa estate ha avuto inizio fin dalle prime luci del mattino, grazie al progetto Sport all’Alba sul Pontile che ha visto oltre 1500 presenze. Un’idea vincente, quella del consigliere allo sport Alberto Mattugini che con il suo ufficio comunale ha messo in piedi per residenti e turisti un progetto articolato di wellness e sport all’aria aperta, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 8.30, completamente gratuito. "La nostra cittadina – spiega Mattugini – è per sua stessa natura un luogo di grande richiamo per gli amanti dello sport outdoor: per questo abbiamo pensato di condividere e mettere a disposizione un programma strutturato e diversificato che coinvolgesse anche le diverse professionalità sportive presenti sul territorio. E’ la risposta è andata aldilà delle nostre aspettative tanto da attivare da agosto anche un secondo appuntamento, quello dello Sport al Tramonto sulla spiaggia dei Bambini, attività che terminerà la prossima settimana e che ha portato in poco più di un mese circa 300 adesioni". Tantissime le attività: fitness in spiaggia, pilates, risveglio Muscolare, preparazione Tai-chichigong, ginnastica muscolare, ginnastica funzionale walking, movimento naturale, camminata fitness, yoga, yoga sulla sedia e preparazione Aikido a cui si sono aggiunte nello Sport al Tramonto altre pratiche come lo yoga giapponese, la meditazione aromatica e la ginnastica cinese. "Grazie a questa esperienza – conclude – abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano quanta passione e professionalità ci siano sul territorio nelle tante associazioni o singoli insegnanti sportivi. Tutti insieme hanno fatto una bellissima rete, lanciando proposte o miglioramenti di cui terremo senz’altro contro, mettendoci subito al lavoro per preparare l’edizione 2024"