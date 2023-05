Sponsor: non si presenta nessuno Gli eventi orfani di supporter privati

Il Comune cerca sponsor per sostenere gli eventi e non si presenta nessuno. Per la prima volta in assoluto. Anzi, c’è un’unica proposta che arriva due mesi dopo la scadenza del bando e che viene accettata dall’amministrazione comunale: sul piatto ci sono infatti 30mila euro per installare uno stand di American Express che l’amministrazione decide di non gettare alle ortiche. Il 18 marzo scorso era il termine ultimo per la presentazione da parte di privati di eventuali proposte di sponsorizzazione per le manifestazioni turistiche e culturali dell’anno: in particolare gli eventi interessati erano il cartellone estate 2023, i festeggiamenti del Patrono e del Palio dei Bagni, l’illuminazione natalizia 2023-2024, eventi di NataleEpifania dal 1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Eppure al fatidico 18 marzo non è stata presentata al Comune alcuna proposta di sponsorizzazione ed è stato dichiarato deserto l’avviso pubblico.

Una notizia che sarebbe passata in sordina se il 9 maggio – quindi ben oltre la scadenza del bando – non fosse comunque arrivata una domanda di sponsorizzazione per gli eventi estivi 2023, da parte di ALL4U srl di Milano che, ben consapevole di essere fuori tempo, ha proposto di versare 30.001 euro richiedendo in cambio l’occupazione della pineta Falcone e Borsellino per un periodo di 30 giorni consecutivi (più sette di montaggio e due di smontaggio, per un periodo da concordarsi nei mesi estivi e comunque non oltre il 25 agosto) con proprio stand espositivo "per pubblicizzare i servizi di American Express con proprio personale qualificato". E la giunta ha deliberato di accettare comunque l’istanza che sarà dirottata per il finanziamento delle manifestazioni turistiche e culturali, quest’anno orfane di possibili supporter privati.

Francesca Navari