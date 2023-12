Spina sulla vicenda di Palazzo Raffaelli: "Guardatevi le delibere pubbliche"

"Sulla vicenda di Palazzo Raffaelli l’opposizione vada a vedersi tutte le delibere pubblicate all’albo". Il presidente dell’Istituto Pio Campana, Daniele Spina, prende la parola dopo che il capogruppo di minoranza, Giacomo Genovesi, si è lamentato per il diniego all’accesso agli atti presentato nei giorni scorsi. Al centro c’è sempre la richiesta dell’opposizione di saperne di più sul dietrofront del Pio Campana in merito all’acquisto di Palazzo Raffaelli. "Le aziende pubbliche di servizi alla persona non sono tenute all’accesso agli atti – premette Spina – mentre sono disponibili le delibere a cui il capogruppo può tranquillamente attingere e consultare. Ma di fronte alla richiesta di verbali del consiglio d’amministrazione o corrispondenza tra il sottoscritto e il sindaco o con l‘Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero non posso certo violare la privacy. In merito alla questione di Palazzo Raffaelli ho già comunicato la piena disponibilità a spiegare l’intera vicenda personalmente. Eppure nessuno mi ha chiesto ancora un appuntamento. Tra l’altro – conclude – non comprendo i ripetuti dubbi della minoranza: contando sui fondi Pnrr avevamo intenzione di realizzarvi un ospedale di comunità ma la Asl si è poi tirata indietro e allora si è fatta largo l’ipotesi di fare un’operazione di co-housing col Comune che ha valutato anti-economico spendere 2-3 milioni di euro per la ristrutturazione di quell’immobile. Una dinamica già spiegata ampiamente dal sindaco e non comprendo pertanto le ripetute insistenze della minoranza".