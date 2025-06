La spiaggia comunale apre, Ghiselli: “Ma Murzi non ha fatto denuncia”

Forte dei Marmi, 24 giugno 2025 – “Il sindaco non ha affatto presentato denuncia contro ignoti a seguito dei danneggiamenti dei locali della spiaggia di levante”. Il consigliere Enrico Ghiselli torna alla carica sul ritardo nella consegna al nuovo gestore della spiaggia comunale, mentre procedono speditamente i lavori per sistemare le strutture e permettere l’avvio della stagione.

“Forse il sindaco – domanda Ghiselli – non è più interessato a far emergere le responsabilità della situazione come invece annunciato in consiglio? I cittadini hanno il diritto di sapere attraverso una indagine che potrebbe fare la autorità giudiziaria, e non gli uffici comunali. I danni (assai rilevanti) che hanno comportato la mancata attivazione dei servizi del modulo creano anche un danno economico all’ente (spese per la demolizione di strutture pericolose, messa a norma di impianti, sostituzione di varie parti di impianti tecnologici, manutenzioni varie) che si compone di varie voci: quelle derivanti dai lavori che sono ancora in essere, nonché le eventuali detrazioni che potrebbero essere richieste dalla ditta vincitrice del bando che non ha ancora potuto attivare i propri servizi per la impossibilità di svolgere le attività. E’ evidente che questo danno economico non può essere addebitato ai cittadini. Ci sono anche aspetti tecnici non irrilevanti: è stata effettuata la nuova posa di piastronato senza aver rimosso un notevole quantitativo di detriti per cui potrebbe essere necessario l’utilizzo di camion con granchio col rischio di rottura di piastroni da poco posati,oppure la presenza di una botola rialzata al centro del piastronato citato che può creare pericolo per bambini o anche adulti, mattonelle di pavimentazione esterna fratturate e da sostituire, porte interne mancanti ecc”.

Intanto fa parlare assai la nota diramata dal nuovo gestore Blue Beach in cui si annunciano le tariffe per chi vorrà uno spazio ombra alla spiaggia comunale (che si chiamerà ’Le Boe del Forte’, con lieve modifica rispetto al passato). L’ombrellone stagionale prevede tariffa scontata del 20%: 2.056 euro per i non residenti, 1.360 per i residenti mentre la tenda ha tariffa unica di 5.810 euro. Ombrellone o tenda nelle prime due file prevede tariffe con maggiorazione del 10% (2.261,60 ombrellone per i non residenti, 1.496 ombrellone per i residenti e 6.390 tenda per i residenti e non). Acconto del 50% entro il 30 giugno e saldo entro il 31 luglio. L’apertura ufficiale? Dal 30 giugno ma ristorante, pizzeria e bar nella settimana non saranno attivi prima del 7 luglio.