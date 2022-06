Inaugurazione alla Lecciona: ecco la spiaggia per nudisti

Inaugurata la spiaggia per nudisti alla Lecciona (Foto Umicini)

Articolo : Torre del Lago, debutta la spiaggia per nudisti

Viareggio (Lucca), 5 giugno 2022 - Una spiaggia dedicata al naturismo. E' quella inaugurata questa mattina in un tratto della Lecciona, a Viareggio, grazie all'approvazione del Comune del progetto dell'Associazione naturisti italiani (Anita) che posizionerà la cartellonistica e si occuperà della manutenzione della spiaggia.

Al taglio del nastro presenti i primi frequentatori nudisti e l'assessore al turismo, Alessandro Meciani. Il nuovo spazio è stato deciso con una delibera della giunta del sindaco Giorgio Del Ghingaro per disciplinare il pezzo di arenile già frequentato da nudisti, in particolare stranieri, anche in passato.

Ora è stato deciso che questa attività sarà possibile svolgerla purché fra due riferimenti, tra le paline 13 e 15, segnali che marcano le distanze sulla spiaggia tra Viareggio e Torre del Lago e che sono installati per indirizzare l'intervento dei mezzi di soccorso in caso di necessità.