Spiaggia dei Bambini. Via al restyling

Al via i lavori di riqualificazione della Spiaggia dei Bambini. L’intervento prevede una serie di migliorie strutturali e ambientali, con particolare attenzione alla sicurezza, al comfort e alla durabilità delle strutture in un contesto marino. I lavori, che termineranno entro la fine del mese, riguarderanno il rinnovo delle coperture, il ripristino e la verniciatura delle superfici lignee, l’adeguamento delle recinzioni e dei cancelli, oltre a interventi di manutenzione sugli impianti idraulici ed elettrici. Inoltre, verrà installato un nuovo impianto di illuminazione per migliorare la fruibilità degli spazi esterni. "Vogliamo garantire un’area sempre più adeguata e funzionale, valorizzando uno spazio di grande importanza per la comunità e per il benessere dei bambini" sottolinea l’amministrazione comunale.