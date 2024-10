Spettacolare carambola. Illeso il conducente

Soltanto lievi ferite, per fortuna, per il giovane conducente di un’auto che nella notte fra sabato e domenica è stato protagonista di un incidente spettacolare al quartiere Marco Polo, nei pressi dell’incrocio tra via Marco Polo e via don Tazzoli, davanti al Bar “Burla Bar”. Poco dopo la mezzanotte l’auto, per motivi ancora da accertare ha prima urtato un palo dell’illuminazione quasi divergendolo, per poi ribaltarsi e finire nuovamente in posizione orizzontatale. La macchina ha subito molti danni, sono andati in frantumi quasi tutti i vetri, parabrezza, lunotto posteriore, oltre che ammaccature importanti su più lati. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso, un ambulanza della misericordia di Lido di Camaiore, che ha trasportato il ragazzo in codice verde all’ospedale Versilia, un carro attrezzi per rimuovere l’auto distrutta e per finire il personale per mettere in sicurezza il palo della luce e sanificare la strada dai detriti, vetri e pezzi di carrozzeria.

La strada non è nuova a incidenti: qualche giorno fa ci fu lo scontro fra un Suv e uno scooter con l’anziano scooterista trasportato a Pisa in elicottero.