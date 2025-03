"Spes fest". I laboratori sull’inclusione

"Spes Fest", il festival letterario promosso da BiblioLucca, ha quest’anno come tema “Sguardi d’inclusione, convivere nelle diversità”. E anche la biblioteca diffusa di Stazzema ha organizzato una ricca serie di eventi finalizzati alla promozione del dialogo, all’inclusione e al superamento delle barriere culturali e sociali. "Il calendario - commenta l’assessore alla cultura Anna Guidi - comprende sei incontri da svolgere presso il Palazzo della cultura di Cardoso. Si tratta di laboratori che mettono l’accento sull’inclusione attraverso letture ma anche con esperienze concrete come quello dove si comunica con la Lis e di grande spessore affettivo come quello in cui è Gemma a raccontare l’esperienza del fratello. Ringrazio il centro diurno Crea di Pontestazzemese per la collaborazione".

Il programma della bibliodiffusa di Stazzema si apre il 2 aprile alle 17 con “Così come sono” (a cura di Fiammetta Galleni e Stefania Neri) il laboratorio di promozione alla lettura bambini 0-13 anni; il 16 aprile alle 17 “CREAttiva”, laboratorio per bambini e adulti a cura Centro Diurno “Arcobaleno”; 23 aprile a cura di Alessandra Lorieri Nati per Leggere, laboratorio di lettura per bambini e adulti; 30 aprile alle 17 “Incredibile!! Nessun bambino è uguale all’altro” di Fiammetta Galleni e Stefania Neri laboratorio di promozione alla lettura per bambini 0-13 anni; 7 maggio alle 17 “Parole speciali: comunicare con il linguaggio dei segni” a cura di Angelica Intaschi, incontro-laboratorio di lettura con esperta Lis per bambini e adulti e conclusione il 21 maggio alle 17 con“Gemma racconta Tommaso che ha visto ma non vede più” a cura Centro Diurno “Arcobaleno” - Coop. Crea.